Рецидивистка из Карелии воспользовалась гостеприимством соседей и обворовала их

Жительница Сортавалы обокрала пожилых соседей, придя к ним в гости, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» было возбуждено в отношении 36-летней ранее судимой жительницы Сортавалы. По версии полиции, гражданка похитила деньги, принадлежавшие её соседу.

Потерпевший, 72-летний местный житель, обратился в дежурную часть и сообщил, что с его банковской карты пропали деньги. Предположений, кто мог завладеть сбережениями, у мужчины не было.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастна соседка заявителя. Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что зашла в гости к жене потерпевшего. Пока супружеская чета была занята личными делами, женщина взяла один из мобильных телефонов, лежавших на столе, и через СМС перевела на свой счёт 3 тысячи рублей. Потом она удалила уведомления о совершённой операции, положила гаджет обратно и, попрощавшись с хозяевами, покинула квартиру.

Деньги женщина потратила на личные нужды. Теперь за совершённое преступление ей грозит до шести лет лишения свободы.