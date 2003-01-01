Рецидивистка в Петрозаводске раздала знакомым ворованную одежду

В столице Карелии раскрыли две кражи из магазина одежды.

Оперативники раскрыли дело откражах в торговом центре Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

В магазине одежды, расположенном в одном из городских торговых центров, дважды исчезли товары. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к двум кражам причастна одна и та же подозреваемая, 42-летняя ранее судимая местная жительница.

Женщина сама призналась в содеянном. Первый раз она, заинтересовавшись вещами, взяла их в примерочную, сняла антикражные устройства, спрятала в сумку и вынесла из магазина.

Через несколько дней женщина повторила преступление. Первый раз она вынесла товары на сумму 10300 рублей, второй раз - более 12 тысяч рублей. По словам подозреваемой, часть одежды она продала, всё остальное раздала знакомым.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела, ей грозит до двух лет лишения свободы.