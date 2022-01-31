Рецидивисту в Карелии грозит 5 лет лишения свободы за украденный гаджет, которым он так и не успел воспользоваться

В Сортавале рецидивист лишил вахтовика средства связи, сообщили в МВД Карелии.

В правоохранительные органы с заявлением о краже обратился 21-летний житель карельской столицы. Молодой человек сообщил, что на строящийся социальный объект в Сортавале, где он трудится вахтовым методом, проникли неизвестные и похитили его мобильный телефон. Петрозаводчанин пояснил: дома, после одной из смен, он обнаружил, что забыл смартфон в помещении бытовки. Вечером возвращаться на работу не стал. Решил забрать телефон утром. Однако осуществить задуманное ему не удалось. Гаджет бесследно исчез. Попытки отыскать его самостоятельно успехом не увенчались. Причинённый ущерб составил 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска проверили версию проникновения посторонних на стройку. Она не подтвердилась. Под подозрением оказался 21-летний ранее судимый житель одного из посёлков Сортавальского района, работник строительной организации. Выяснилось, что он дежурил в ночную смену накануне пропажи телефона. По версии полиции, сельчанин, находясь на объекте один, проник в бытовое помещение и незаконно завладел оставленным там мобильным устройством.

Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что выключил похищенный гаджет, а затем спрятал его дома.

Начать пользоваться им он планировал спустя некоторое время, чтобы не быть пойманным. Смартфон изъят. После проведения необходимых следственных мероприятий его вернут законному владельцу.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.