Рецидивисту в Карелии грозит 6 лет колонии за кражу обогревателя

В Пудоже мужчина, недавно освободившийся из колонии, украл электрический конвектор и вновь стал фигурантом уголовного дела.

Жители многоквартирного дома услышали шум в пустующем жилье в Пудоже и вызвали полицию. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили, что неизвестный взломал замок и проник внутрь. Стражи порядка пообщались с собственниками квартиры, которые проживают по другому адресу, и выяснили, что злоумышленник похитил обогреватель. Причинённый ущерб составил 2 200 рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к имущественному преступлению причастен 33-летний ранее судимый местный житель. Он недавно освободился из мест лишения свободы. Мужчина был задержан в Петрозаводске. Он дал признательные показания и рассказал, что украл конвектор для личных нужд. А затем, чтобы избежать наказания, спрятал отопительный прибор и уехал в Петрозаводск к родственникам. Мужчина добровольно отдал обогреватель, прибор вернут владельцам.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, алкоголь «заставил» рецидивиста обидеть знакомую и обокрасть спящих жителей райцентра Карелии.