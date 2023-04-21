Рецидивисты на севере Карелии в пьяном угаре разули авто и наворовали из чужих гаражей на 190 тысяч рублей

Двоим ранее судимым жителям Беломорска вынесли приговор за серию краж, сообщили в Беломорском районном суде.

Осенью 2022 года двое местных жителей в пьяном состоянии сняли с припаркованного автомобиля четыре колеса, причинив ущерб на сумму более 88 тысяч рублей.

Потом злоумышленники взломали замки гаражного кооператива и похитили из разных боксов аккумуляторную батарею, два набора инструментов, две лодки ПВХ, весла, пайолы, четырехместную палатку, рыболовные снасти и лодочный мотор на общую сумму более 90 тысяч рублей. С похищенным мужчины скрылись.

Кроме того, один из них проник в хозяйственную постройку, откуда взял электрическую цепную пилу и бензиновый триммер на 7 тысяч рублей.

Дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства. Подсудимые свою вину признали полностью и раскаялись.

Одному из них суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, другому – в виде лишения свободы на срок 2 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, отметили в судебной инстанции.

Кроме того, с осужденных были взысканы деньги по искам потерпевших в счет возмещения ущерба.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса, сообщили в суде Карелии.