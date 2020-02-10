Рецидивисты в Карелии исповедовались отцу Игорю

Настоятель Входоиерусалимского храма поселка Надвоицы отец Игорь провел обряд таинства причастия и исповеди в колонии №1, сообщили в УФСИН Карелии.

Причастились и исповедались в часовне им. Серафима Саровского исправительной колонии №1 18 осужденных.

"Встречи осужденных с представителями духовенства оказывают большую помощь в переориентировании осужденных в пользу общечеловеческих ценностей, способствуют их нравственному очищению, призывают к восстановлению социально - полезных связей", - отметил заместитель начальника учреждения подполковник внутренней службы Юрий Сенканец.

В карельском управлении федеральной службы исполнения наказаний России напомнили, что в УФСИН налажено постоянное взаимодействие с Костомукшской, Петрозаводской и Карельской Епархией Российской Православной Церкви. В каждом учреждении действует православная церковь, священнослужители регулярно проводят службы.

Ранее сообщалось, что осужденных в Карелии планируют привлечь работать "мусорный" бизнес.