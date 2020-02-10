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Рецидивисты в Карелии исповедовались отцу Игорю

Новости. Общество
12:46, 10 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Настоятель Входоиерусалимского храма поселка Надвоицы отец Игорь провел обряд таинства причастия и исповеди в колонии №1, сообщили в УФСИН Карелии.

Причастились и исповедались в часовне им. Серафима Саровского исправительной колонии №1 18 осужденных.

"Встречи осужденных с представителями духовенства оказывают большую помощь в переориентировании осужденных в пользу общечеловеческих ценностей, способствуют их нравственному очищению, призывают к восстановлению социально - полезных связей", - отметил заместитель начальника учреждения подполковник внутренней службы Юрий Сенканец.

В карельском управлении федеральной службы исполнения наказаний России напомнили, что в УФСИН налажено постоянное взаимодействие с Костомукшской, Петрозаводской и Карельской Епархией Российской Православной Церкви. В каждом учреждении действует православная церковь, священнослужители регулярно проводят службы.

Ранее сообщалось, что осужденных в Карелии планируют привлечь работать "мусорный" бизнес.

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Комментарии

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бюджет
2020-02-10 15:06:09
Такие «отцы Игори» испаганили всю веру!
кир
2020-02-10 13:38:04
Не бывает к богу опозданий.(с) Зеков бывших тоже не бывает, в особенности, рецидивистов. Обычное враньё.
кир
2020-02-10 13:10:36
У всех читателей слёзы из глаз закапали. Зеков бывших не бывает, а рецидивистов тем более. Писарев полагает наивно, что с помощью учения Маркса-Ленина ими можно построить новое, справедливое общество. А я не верю. Большевики интуитивно знали как надо с ними обращаться. С себе подобными. Либералы - нет.
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