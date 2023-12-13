Рецидивисты вынесли всю технику из квартиры умершего кондопожанина

Сотрудники уголовного розыска раскрыли квартирную кражу в Кондопоге

В дежурную часть полиции Кондопожского района обратился 45-летний горожанин. Он сообщил, что из квартиры его родственника вынесли бытовую технику.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемых, 39-летних местных жителей. По версии полиции, ранее судимые мужчины проникли в квартиру и украли мультиварку, настольную лампу, а также вытащили весь металл из телевизора и холодильника.



Крадено злоумышленники продали за полторы тысячи рублей, которые потратили на спиртное. Сами подозреваемые признались, что квартиру выбрали неслучайно: они знали, что хозяин умер.

Возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище. Мужчинам грозит до шести лет колонии каждому, рассказали в МВД Карелии.