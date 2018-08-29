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Новости. Общество
15:42, 29 Августа 2018

Ревизия показала бессмысленность бюджетных вливаний в Корпорацию развития РК

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Бюджетное финансирование АО "Корпорация развития Республики Карелия" не дало никакого эффекта экономике региона, большая часть средств уходила на управленческие расходы.

Такой вывод сделан в отчете Контрольно-счетной палаты РК "Проверка результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в 2013–2016 годах".

Ревизоры проверили финансовую деятельность Корпорации в те годы, когда ею руководили Всеволод Телицин и Анна Позднякова.

К каким выводам пришла КСП после проверки, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-08-29 16:29:18
Картинка хорошая: под надписью "Презентация инвестиционного потенциала..." сидят карельские народные аборигены с гуслями. :)
А меж тем миром правят знаки и символы :)
Дорогая редакция +100500
Cаня
2018-08-29 16:27:10
Ещё бизнес -инкубатор в стране дураков жрёт бессмысленно бюджетные деньги....,а корпорация "развития" просто смех уже вызывает ,по 60 .000.000р. в год + командировки за границу,+премии,ужас ....
Leopol'd
2018-08-29 16:17:36
Почему бессмысленность?
Создатели проекта достигли своих целей по получению денег из бюджета.
Мизантроп
2018-08-29 16:11:49
У Савельева будет тоже самое. До идиотов все не доходит.
тетка
2018-08-29 16:10:16
Вот-вот, стоит только всерьез заняться подсчетом денег, так выявится множество таких "корпораций", которые жируют на госбюджете, при этом от них одни убытки. Всех разогнать! Бюджет будет трещать по швам от притока денег.
Хаос
2018-08-29 16:05:53
Ну неужели прозрели. Куча нахлебников, они же учредители ООО Автоспецтранс.
Бриг
2018-08-29 15:55:49
Ха Ха Ха ХА , кормушка для слабодумающих и ленивых себя не оправдала , Как же они схожи с РОСНАНО---- прожиратели бюджетных средств .
gary
2018-08-29 15:55:07
Даже влом комментировать
Неужели кто то будет? :)
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