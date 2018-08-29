Ревизия показала бессмысленность бюджетных вливаний в Корпорацию развития РК

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Бюджетное финансирование АО "Корпорация развития Республики Карелия" не дало никакого эффекта экономике региона, большая часть средств уходила на управленческие расходы.
Такой вывод сделан в отчете Контрольно-счетной палаты РК "Проверка результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в 2013–2016 годах".
Ревизоры проверили финансовую деятельность Корпорации в те годы, когда ею руководили Всеволод Телицин и Анна Позднякова.
К каким выводам пришла КСП после проверки, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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