Ревизия показала бессмысленность бюджетных вливаний в Корпорацию развития РК

Бюджетное финансирование АО "Корпорация развития Республики Карелия" не дало никакого эффекта экономике региона, большая часть средств уходила на управленческие расходы.

Такой вывод сделан в отчете Контрольно-счетной палаты РК "Проверка результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета Республики Карелия, предоставленных акционерному обществу "Корпорация развития Республики Карелия" в 2013–2016 годах".

Ревизоры проверили финансовую деятельность Корпорации в те годы, когда ею руководили Всеволод Телицин и Анна Позднякова.

К каким выводам пришла КСП после проверки, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".