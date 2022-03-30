Ревнивец сломал череп бывшей сожительнице на севере Карелии

Житель Сегежского района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей бывшей сожительницы.

В сегежском отделе МВД по Карелии окончено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Ему инкриминировалось умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщили в ведомстве.

Следствием установлено, что в один из дней обвиняемый пришел в квартиру бывшей сожительницы, чтобы навестить сына. В какой-то момент он заметил ее телефон и тайком прочитал сообщения. В порыве злости мужчина нанес хозяйке несколько ударов по лицу, отчего та потеряла сознание. С помощью холодного душа ревнивец привел потерпевшую в чувства. В дальнейшем женщина обратилась за медицинской помощью. Её госпитализировали с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом костей лицевого черепа, а также сотрясение головного мозга. Полученные увечья впоследствии были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

В настоящее время обвинительное заключение с уголовным делом направлено в прокуратуру Сегежского района. Мужчине грозит до 8 лет колонии.

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