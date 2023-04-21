Ревнивец в Карелии обвинил супругу в краже 59 рублей и швырнул в нее кастрюлю

Женщина получила рану на лбу, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Медвежьегорского района поступило сообщение от медицинских работников. За помощью в больницу обратилась местная жительница с ушибленной раной лба.

Участковый выяснил, что телесные повреждения потерпевшая получила во время ссоры со своим сожителем.

Супруги вместе распивали спиртное. Во время попойки женщина раскритиковала мужа за беспричинную ревность.



В ответ он обвинил сожительницу в краже 59 рублей, ударил кулаком в лицо, а следом кинул в ее сторону кастрюлю.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет колонии, сообщили в республиканском МВД.