Ревнивца с ножом надолго закрыли в колонии строгого режима за нападение на жителя города горняков Карелии

Жителя Муезерского района Карелии осудили на 6,5 лет за покушение на убийство из ревности.

Прокуратура Костомукши поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Муезерского района. Его признали виновным в покушении на убийство.

В суде удалось установить, что в ноябре 2022 года злоумышленник был в гостях в Костомукше в компании своего знакомого и других мужчин. Во время попойки, из чувства ревности, гость схватился за нож и несколько раз ударил одного из собутыльников в грудь и живот.



Потерпевшему удалось отбиться, медики успели вовремя и спасли ему жизнь. В судебном заседании мужчина не отрицал удары ножом, но заявил, что с его стороны это была самооборона, сообщили в прокуратуре Карелии.

Версию подсудимого опровергли с помощью доказательств его вины. Суд приговорил злоумышленника к 6,5 годам колонии строгого режима.