Ревнивый житель Карелии ответит перед законом за привычку читать чужие письма

Молодой житель Костомукши смог получить доступ к мобильному телефону бывшей девушки и тайно читал ее переписку, сообщили в Следкоме Карелии.
Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего костомукшанина. Его обвиняют в нарушении тайны личной переписки и в распространении данных о личной жизни.
По версии следствия, в 2022 году после расставания с близкой подругой мужчина тайно привязал ее мобильный телефон к своему техническому устройству и получил незаконный доступ к личным письмам.
Кроме этого, злоумышленник без согласия женщины тайно сделал несколько фотоснимков потерпевшей. Часть фотографий передал ее знакомому.
Уголовное дело направлено в суд.
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