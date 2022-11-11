Ревнивый житель Карелии ответит перед законом за привычку читать чужие письма

Молодой житель Костомукши смог получить доступ к мобильному телефону бывшей девушки и тайно читал ее переписку, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летнего костомукшанина. Его обвиняют в нарушении тайны личной переписки и в распространении данных о личной жизни.



По версии следствия, в 2022 году после расставания с близкой подругой мужчина тайно привязал ее мобильный телефон к своему техническому устройству и получил незаконный доступ к личным письмам.



Кроме этого, злоумышленник без согласия женщины тайно сделал несколько фотоснимков потерпевшей. Часть фотографий передал ее знакомому.

Уголовное дело направлено в суд.