Ревнивый житель Петрозаводска зарезал бывшую жену на рабочем месте

К своим преступлениям злоумышленник готовился заранее.

Мужчина в порыве ревности явился на работу к бывшей возлюбленной и нанес ей множество ударов ножом в область груди, головы, шеи и ног. Инцидент произошел на глаза у коллег потерпевшей, сообщили в телеграм-канале Следкома Карелии.

По информации ведомства, женщина скончалась от полученных ранений на месте. В отношении петрозаводчанина возбудили уголовное дело и направили в суд.

Кроме того, следствие установило в процессе расследования, что в июне 2024 года мужчина похищал свою бывшую жену и отвозил в лес. С собой он брал нож, секатор, электрошокер, ленточные хомуты-стяжки, электроизоляционную ленту. В лесном массиве мужчина пытал женщину, чтобы узнать сведения о ее личной жизни. Решив, что у него еще есть шансы на восстановления с ней отношений, он отвез ее обратно к месту жительства.

Злоумышленника обвиняют в двух преступлениях - убийстве и похищении с применением насилия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщали, что муж-ревнивец не менее 14 раз ударил бывшую супругу ножом на рабочем месте - женщина скончалась от потери крови до приезда «скорой».