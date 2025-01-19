Революционная технология: в Карелии впервые провели операцию с использованием 3D-экзоскопа

В Карелии провели нейрохирургическую операцию с использованием новейшего медицинского оборудования.

В Республиканской больнице им. В. А. Баранова впервые в Карелии проведена операция с применением новейшего медицинского оборудования — 3D-экзоскопа. В группе больницы сообщили, что 21 января нейрохирурги успешно прооперировали пациента с тяжелой позвоночно-спинномозговой травмой.

Как уточняется, операцию провела бригада высококвалифицированных специалистов в составе: нейрохирурги А. С. Корзун, Л. Г. Гусева, М. В. Коршунов, анестезиолог Т. В. Клевина и операционная сестра А. В. Мяттонен.

«Экзомикроскоп-3D (экзоскоп) — это передовая стереоскопическая система визуализации высокого разрешения с интегрированной функцией масштабирования, фокусировки», — поделились специалисты. В отличие от традиционных методов, экзоскоп транслирует операционное поле на 3D-мониторы в многократно увеличенном виде, что обеспечивает операционной бригаде беспрецедентный уровень визуализации хода операции. По сути, этот сложнейший прибор является гибридом операционного микроскопа и эндоскопа.

По словам специалистов, внедрение 3D-экзоскопов знаменует собой новую эру в нейрохирургии. Устройство способно обеспечивать интенсивное освещение и увеличение даже в самых глубоких областях хирургического поля. Благодаря этому хирург, используя 3D-очки и наблюдая за 3D-монитором, может с высокой точностью различать важнейшие нейронные и сосудистые структуры, а также дифференцировать ткани.