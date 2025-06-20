Режим «черного неба» ввели в Карелии синоптики

Карельский гидрометцентр объявил о введении с 15 по 17 июля неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

НМУ еще называют так называемым режимом «черного неба». Его вводят при скоплении вредных примесей в атмосфере, конкретно в приземном слое.

— В ночные часы 15–17 июля 2025 года ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха (НМУ I степени опасности): 15 июля по северной половине, 16–17 июля на большей части республики, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

В зависимости от уровня загрязнения воздуха существует три уровня опасности НМУ. Они прописаны в приказе Росприроднадзора от 01.03.2011 № 112. Самый безопасный — режим первой степени. Именно такой ввели в Карелии.

При режиме НМУ первой степени опасности предприятиям запрещают проводить организационные и технические мероприятия. При первом режиме опасности загрязненность воздуха должна сократиться на 15-20%.

Сейчас единственная возможность справиться с «черным небом» — прогнозировать, когда будет безветрие, и на это время вводить режим НМУ.