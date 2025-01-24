В Питкяранте сняли режим ЧС

Глава Карелии сообщил о снятии режима ЧС в Питкярантском округе.

Глава Карелии на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил о снятии режима ЧС в Питкяранте.

Авария в Питкяранте ликвидирована, написал Артур Парфенчиков соссылкой на информацию министра строительства республики Виктора Россыпнова.

Подача воды восстановлена, отметил руководитель региона.

Поврежденный участок водопровода на ул. Победы демонтировали, поврежденные трубы заменили на новые.

Котельные в городе работают в параметрах. Электроснабжение обеспечено в полном объёме. Режим ЧС снят, добавил глава Карелии.

Ранее карельский политолог в связи с аварией в Питкяранте высказался о системном кризисе в отрасли.