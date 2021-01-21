Режим ЧС снят еще в одном районе Карелии, где замерз водопровод

На территории Рабочеостровского сельского поселения Кемского района отменили режим ЧС.

Об этом сообщил глава администрации Кемского района Дмитрий Петров на своей странице в соцсети.

"В связи с решением вопросов финансирования и проведения аварийно-восстановительных работ в посёлке Рабочеостровск, на территории Рабочеостровского отменяется режим ЧС. Режим "повышенная готовность" сохраняется на территории Кемского района. Работы по восстановлению водоснабжения школы и домов по ул. Строителей планируется завершить 25 января 2021 года. Материалы на эту ветку уже доставлены к месту работ", - пишет Петров.

По словам главы администрации Кемского района, восстановить водоснабжение по второй ветке, до Центра помощи детям, также планируется 25 января.

"С начала проведения работ водоснабжение уже восстановлено в 5 домах. В остальные дома и учреждения организован регулярный подвоз воды", - уточнил Дмитрий Петров.

Напомним, 14 января из-за аварий на сетях более 500 метров водопровода в поселке Рабочеостровск замерзли. Без воды остались жилые дома, центр помощи детям и школа. 16 января в районе был введен режим ЧС. Было принято решение построить резервный водопровод.

Ранее режим ЧС был снят в Питкяранте, где произошла авария на сетях.