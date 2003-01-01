Режим ЧС в лесах Карелии отменили

Глава Карелии подписал указ об отмене режима ЧС в лесах республики с 8 августа.
Режим ЧС в лесах действовал с 30 июля в связи с осложнением лесопожарной обстановки, вызванной аномально жаркой погодой и грозами.
— Экстренные меры позволили нам привлечь максимум возможных ресурсов для ликвидации возгораний, — сообщила на своей странице в ВК министр природных ресурсов Карелии Янина Свидская.
Сейчас ситуация нормализовалась благодаря погодным условиям и помощи десантников-пожарных и их коллег из Марий Эл и Тюмени. На сегодняшний вечер в Карелии действует 10 лесных пожаров, 3 из них локализованы.
— Но расслабляться рано: напомню, что у нас продолжает действовать особый противопожарный режим и до 18 августа продлен режим ограничения пребывания граждан в лесах. Эти необходимые меры призваны минимизировать риски повторного осложнения лесопожарной обстановки, — написала Свидская.
Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80. Напомним, ранее в связи с улучшением лесопожарной обстановки было принято решение об отмене режима ЧС в Лоухском, а также в Муезерском районах.