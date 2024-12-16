Режим ЧС ввели на юге Карелии

В Прионежском районе в одном из поселков введен режим чрезвычайной ситуации.

С 12 часов сегодняшнего дня, 16 декабря, введен режим функционирования чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Прионежского муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщили в официальном паблике Прионежского района.

Зона ЧС установлена в поселке Ладва-Ветка, в районе моста через реку Ивина возле улиц Набережная и Заречная.

В течение дня, уточнили в паблике, администрация поселка заключит контракт с подрядчиком о восстановлении моста. Работы будут завершены до конца 2024 года.