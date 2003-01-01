Режим комендантского часа для несовершеннолетних изменили в Карелии

После окончания лета начали действовать другие правила.

С окончанием летних каникул в республике снова действует более раннее ограничение пребывания детей и подростков на улице в вечернее и ночное время. Об этом напомнила комиссия по делам несовершеннолетних Беломорского округа.

Согласно закону Карелии № 1191-ЗРК от 15 мая 2008 года, установлены следующие правила: дети младше 16 лет не могут находиться в общественных местах с 22:00 до 6:00 в течение всего учебного года, а в летний период — с 23:00 до 6:00. Для подростков от 16 до 18 лет ограничения мягче: вне лета им нельзя находиться на улице с 23:00 до 6:00, а в летние месяцы — с полуночи до 6 утра. При этом детям младше 7 лет категорически запрещено оставаться без сопровождения взрослых в любое время суток.

Комендантский час распространяется на все общественные пространства, включая улицы, парки, стадионы, транспорт и заведения общественного питания. Сопровождать несовершеннолетних могут только родители или законные представители.