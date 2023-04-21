Режим ограничения пребывания в лесах Карелии продлен

Режим ограничения для граждан продлили до 29 июня.

Об этом сообщили в Минприроды республики. С 26 по 29 июня включительно в Карелии продолжает действовать режим ограничения пребывания граждан в лесах.

В министерстве уточнили, что запрет на посещение лесов не вводится, но не допускается разводить открытый огонь. За это нарушителям грозит штраф от 40 тысяч рублей.

Также в министерстве напомнили, что при обнаружении лесного пожара необходимо звонить по телефонам прямой линии лесной охраны: 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.