Режим ограничения пребывания в лесах продлен в Карелии

В Минприроды Карелии сообщили о продлении ограничения на пребывание в лесах.

Лесопожарная обстановка в нашей республике остается напряженной. Только за последние несколько дней в лесах Карелии было зарегистрировано более 30 возгораний. Сейчас специалисты продолжают бороться с 13 лесными пожарами в разных районах и округах республики.

По прогнозам Росгидрометцентра, как минимум на ближайшую неделю аномально высокие температуры и сухая погода не покинут Карелию.

— На большей части республики установился высокий 4 класс пожарной опасности. Чтобы избежать ухудшения пожароопасной обстановки продлеваем режим ограничения пребывания граждан в лесах до 5 августа, — сообщила глава Минприроды Янина Свидская.

Запрета на посещение лесов нет, но сохраняется запрет на разведение огня во всех районах и округах Карелии. Продолжается усиленное патрулирование лесов. При ухудшении пожароопасной обстановки, например, при действующем пожаре, государственные лесные инспекторы выставят посты на въездах в леса и установят предупредительные аншлаги.

Напомним, ограничения ввели с 17 июля из-за жаркой погоды. Действовать они должны были до 28 июля включительно.

Сообщить о лесном пожаре в Карелии можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142)-55-55-80.