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Режим, орешки и беседы с коллегами: как настроиться на рабочий лад после длинных выходных  

Новости. Общество
00:10, 08 Января 2023
фото: © OtmarW / shatterstock

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Праздничные дни требуют большого количества энергии, могут выбить из колеи, поэтому к выходу на работу нужно подготовиться заранее.

 

Советы для настроя на рабочий режим после длинных выходных дала «Мосленте» предприниматель, маркетолог, глава «Академии диджитал маркетинга» Маргарита Былинина.

«На праздниках мы привыкли ложиться позже и проводить дни расслабленно. Значит, на работу надо настраиваться заранее — за один-два дня. Если в понедельник нужно быть в офисе или на производстве, на выходных постарайтесь уснуть пораньше, откажитесь от бурных развлечений. В целом в последние дни длинных выходных постарайтесь вернуться к допраздничному режиму. Организм должен включиться в обычный для него ритм», — посоветовала она.

Кроме того, специалист перечислила способы взбодриться после дней, проведенных в расслабленном режиме. Можно начать в первые же рабочие дни делать зарядку или медитацию по утрам, принимать контрастный душ. Не стоит забывать о правильном питании, ведь обильные застолья не способствуют продуктивности, отметила предприниматель. Она предложила устроить на каникулах несколько разгрузочных дней.

Выходя на работу, прихватите с собой в качестве перекуса орешки или шоколад, заварите травяной чай. Это может поднять настроение и даст питание мозгу. Также разрядить напряженную атмосферу и снять стресс от перехода на рабочий режим помогут дружеские беседы с коллегами.

Перед тем как вникнуть в дела, необходимо привести в порядок рабочее место, если не успели сделать это перед уходом на каникулы. В первый же день после праздников следует разобраться на столе, рассортировать документы, удалить лишние файлы на компьютере. Чем меньше вещей, которые могут отвлекать, тем лучше: упорядоченность поможет быстрее включиться в процесс.

Еще один совет — составить план работы на ближайшую неделю. Все задачи важно распределить по степени срочности, не стоит браться за несколько вопросов одновременно. Былинина предостерегла от излишнего рвения и посоветовала повышать нагрузку постепенно, переключаясь с менее трудоемких на более сложные проекты.

«Войти в график будет гораздо легче, если спланировать следующий выходной. Приятно знать, что впереди нас ждет что-то интересное: запланируйте событие, которое давно откладывали. Это может быть встреча с друзьями, поход в театр или кино на любимый фильм, выезд за город. С позитивными мыслями легче влиться в работу», — заверила маркетолог.

Начало нового года — подходящий момент для постановки целей, удачное время для того, чтобы реализовать давнишние планы: например, записаться на интересные курсы, освоить новую компьютерную программу, пойти на танцы. Главное — выбрать цель, которая вдохновит и станет источником энергии при выполнении ежедневных рутинных задач.

 

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