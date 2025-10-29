Режим повышенной готовности в Карелии введен из-за смены подрядчика, ответственного за уборку дорог

«Столице на Онего» стало известно, из-за чего в Карелии с 29 октября был введен режим повышенной готовности.
В распоряжении главы Карелии сказано, что введение режима связано с угрозой чрезвычайной ситуации регионального характера из-за ненормативного содержания участков дорог федерального значения.
Никакой другой конкретики не было. Однако сегодня нам стала известна причина введения режима. Как нашему изданию пояснили в пресс-службе «Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург — Мурманск Федерального дорожного агентства», введение режима связано с расторжением контракта с подрядной организацией, которая занималась содержанием дорог. Режим введен не из-за каких-то происшествий на дорогах, их не было, а чтобы не возникло перебоев в обслуживании в период смены подрядчика.
В Упрдор «Кола» не назвали подрядчика, с которым расторгают контракт. Однако известно, что речь идет о петербургской компании «Технострой», именно она следит за дорогами в Карелии. По нашей информации, расторжение контракта связано с ненадлежащим исполнением его условий.
Напомним, что контроль за реализацией распоряжения возложили на главу Минтранса региона Дмитрия Крылова.
Ранее мы рассказывали, что в Госдуме хотят отменить штрафы водителям за нарушения из-за ям на дороге.