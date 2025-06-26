Режим повышенной готовности введен в Медвежьегорском районе

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Такое решение связано с пожаром на территории полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Медвежьегорске.

Решение было принято на заседании оперативного штаба комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Медвежьегорского муниципального района. Об этом сообщила глава района Людмила Журавлева. В заседании оперштаба принял участие председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков.

Предприятию МУП «МЭСП» поручено продолжить работы по тушению пожара и засыпке территории полигона с привлечением сил и средств предприятия и техники сторонних организаций.

По словам Олега Полякова, по итогам совещания было принято решение установить третью мотопомпу на водоем (объем 10 куб. метров) для ликвидации возгорания. Кроме того, решено дополнительно отсыпать территорию полигона грунтом и оградить её рвом от лесного массива.

— Ситуацию держим на контроле — во избежание распространения возгорания организовано круглосуточное дежурство силами МУП МЭСП. На данный момент прием отходов на полигон приостановлен, — добавил руководитель ведомства.

Напомним, в минувшие выходные возле Медвежьегорска загорелась огромная свалка мусора. Огнём было охвачено более 50% территории полигона.