Режим повышенной готовности ввели в Суоярвском округе

Это произошло из-за смены предприятия, которое отвечает за водоснабжение и водоотведение.

Как сообщила на своей странице глава округа Елена Смирнова, водоснабжение и водоотведение в поселках округа до конца прошлого года осуществляло преприятие «Сфера» по концессионному соглашению.

По различным обстоятельствам предприятия, оно фактически прекратило деятельность с 1 января 2026 года.

По решению КЧС в посёлках округа с этого момента действует режим «Повышенная готовность», работу объектов водоснабжения и водоотведения обеспечивает МУП «Суоярвская КУМИ».

На этой неделе совместно с ресурсоснабжающей организацией, территориальными управляющими, специалистами администрации проводим осмотр и инвентаризацию имущества, готовим акты возврата от «Сферы» для дальнейшего оформления тарифа на муниципальное предприятие, — написала Елена Смирнова.

Все объекты работают в штатном режиме. В случае возникновения проблем с водоснабжением/водоотведением просим обращаться в ЕДДС Суоярвского округа (тел. 8 (814-57) 5-14-98) или к территориальным управляющим в населенных пунктах округа.

