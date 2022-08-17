«Режим сокращенной занятости» ввели на ряде предприятий Карелии из-за западных санкций

Западные санкции вынудили ряд предприятий Карелии вывести в простой и отправить в отпуска без сохранения зарплаты своих работников.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

«Из-за введенных санкций 342 работника переведены в режим простоя, неполного рабочего дня, отправлены в отпуск без сохранения заработной платы», — говорится в сообщении.

Управление назвало предприятия, где введены такие меры. Это ООО Бершка, ООО «Адидас», Петрозаводский центр обслуживания воздушного движения Филиала «Аэронавигация Северо-Запада» Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Госкорпорация по Организации Воздушного Движения», ООО «Регион», ООО «Орика СиАйЭс», ООО «Биомаг Экотехнологии», КМ-АВТО, ИП Хяюрюнен, ООО «Карелиан Вуд Кампани».

«По информации работодателей, увольнений работников не планируются. Режимы сокращённой занятости введены на время перенастройки производств или логистических цепочек. Для работников разработаны индивидуальные планы поддержки занятости, которые включают, в том числе обучение или повышение квалификации в период простоя. Желающие приступят к выбранным курсам в сентябре», — пояснили в Управлении.