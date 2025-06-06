Режиссер «Экипажа» Александр Митта умер на 93-м году жизни

Кинорежиссер Александр Митта умер.

Об этом сообщил ТАСС его сын Евгений.

— Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим, — говорится в сообщении.

Александр Наумович Митта (настоящее имя — Рабинович) родился 28 марта 1933 года в Москве. Он сначала окончил инженерно-строительный факультет МИСИ в 1955 году, затем режиссерский факультет ВГИКа в 1960 году, где учился у Михаила Ромма.

Дебютировал в кино в 1961 году с фильмом «Друг мой, Колька!» в соавторстве с Алексеем Салтыковым. Широко известен он стал благодаря фильмам «Звонят, откройте дверь» 1965 года, получившему «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Также в 1980 году он снял фильм «Экипаж», который стал первым советским фильмом-катастрофой и собрал рекордную аудиторию.

Среди физьмов «Затерянный в Сибири», номинированный на «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм, «Гори, гори, моя звезда», «Сказка странствий», «Москва, любовь моя», сериалы «Граница. Таежный роман» и «Лебединый рай».