Режиссер из Карелии снял фильм про честный развод со звездами

Режиссер из Карелии Иван Кульнев представит художественный фильм «Честный развод» с участием российских кинозвезд.

Режиссер Иван Кульнев представит фильм «Честный развод» 9 и 11 декабря в кинотеатре «Премьер». Об этом сообщает Минкульт Карелии.

«Честный развод» — первый полнометражный фильм, снятый Иваном Кульневым с известными российскими актерами. В главных ролях снялись Александр Робак и Агата Муцениеце.

Сообщается, что фильм создан в жанре роуд-муви. Главные герои отправляются в путешествие, чтобы кардинально изменить свою жизнь. С 9 декабря лента выйдет в прокат.

Иван Кульнев — режиссер, сценарист, член союза кинематографистов Карелии, участник различных российских и международных кинофестивалей. Снял несколько игровых фильмов — «Последний романтик» (2017), «Человек из банки» (2012), «Озеро» (2009).

Ранее сообщалось, что вышел в прокат номинированный на «Оскар» финский фильм, снятый в Петрозаводске.