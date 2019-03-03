Режиссер "Собачьего сердца" пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга

Режиссер легендарного "Собачьего сердца" и сериала "Бандитский Петербург" Владимир Бортко может принять участие в губернаторских выборах от КПРФ.

Как сообщает издание "Экономика сегодня", петербургские коммунисты на пленуме рекомендовали кандидатуру известного российского режиссера Владимира Бортко на пост губернатора северной столицы.

Сам режиссер заявил, что уже дал свое согласие и постарается оправдать доверие членов КПРФ. При этом Бортко подчеркнул, что это пока не окончательное выдвижение.

Как пояснила глава фракции коммунистов в Заксобрании Санкт-Петербурга Ольга Ходунова, предложение будет рассмотрено на заседании президиума ЦК партии, после чего вопрос о выдвижении Бортко вынесут на обсуждение петербургского отделения. Окончательное решение о выдвижении примут на конференции регионального отделения КПРФ.

Владимир Бортко является действующим депутатом Государственной думы от КПРФ. В нижней палате парламента он работает заместителем председателя комитета по культуре.

Напомним, зрителям Бортко знаком по фильму "Блондинка за углом" и экранизации "Собачьего сердца" Михаила Булгакова, которая принесла ему мировую известность и признание. В конце 90-х Бортко после длительного перерыва снял сериал "Бандитский Петербург".

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября в Единый день голосования.