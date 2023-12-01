Резиденция Деда Мороза открывается в одном из городов Карелии

Карельскую резиденцию зимнего волшебника смогут посетить жители и многочисленные гости города.

В городе Сортавала совсем скоро открывается карельская резиденция Деда Мороза. Об этом рассказали в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.

Резиденция расположится на железнодорожном вокзале. Как рассказали в Минтрансе, состоять она будет из трёх вагонов: приемной Деда Мороза, вагона-ресторана и вагона-лавки.

Ранее небольшой город в Карелии был назван вторым по популярности у туристов в России.