Резиденция Талви Укко в Карелии намерена выпускать алкоголь под собственным брендом

В резиденции Талви Укко планируют принимать туристов круглый год и выпускать собственный алкоголь.

Об этом говорилось на выездном совещании в резиденции, расположенной в поселке Чална, Пряжинского района.

С продвижением бренда напрямую связан вопрос изготовления и продажи сувениров. В настоящее время прорабатывается вопрос об изготовлении алкогольной продукции Talvi Ukko с привкусом хвои, а также настойки Lumikki на травах и ягодах. Оба продукта будут сопровождаться небольшим рекламным буклетом с информацией о проекте.

В настоящее время на территории резиденции расположены самый большой в России питомник ездовых собак, насчитывающий 140 особей, стилизованные кафе и ресторан, подворье с домашними животными, саамская деревня. Гостями резиденции прошедшей зимой стали более 30 тысяч туристов из Карелии и других регионов страны и зарубежья.

В планах собственника Николая Столярова дальнейшее развитие проекта: "Нужно, чтобы резиденция работала в летнее время так же эффективно, как зимой". Уже разработана концепция. До 10 сентября будет подана заявка на новый проект "Этнодеревня2, который будет включать в себя три экспозиции "Дом рыбака", "Избушка оленевода-охотника" и "Дом крестьянина с подворьем".

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение министерству природных ресурсов и экологии рассмотреть вопрос о передаче прилегающей территории в аренду или пользование собственнику резиденции. На этом участке в будущем планируется оборудовать подъемник для организации катания с горки.