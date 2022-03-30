Резкий рост налоговых платежей за имущество физлиц произошел в Петрозаводске

Поступления в бюджет Петрозаводска за счет налога на имущество физических лиц в 2021 году выросли в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом.

Сумма поступлений превысила 129,3 млн рублей.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту решения Петросовета об исполнении муниципального бюджета за 2021 год.

Одной из причин роста платежей в администрации города называют увеличение налогооблагаемой базы в результате пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости жителей Петрозаводска.

Кроме того, увеличилось количество зарегистрированных объектов недвижимости и размер налоговой ставки.