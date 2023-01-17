Резкий рост общепита в Карелии произошел на фоне спада розничной торговли

Оборот кафе, ресторанов и других организаций общественного питания в Карелии в 2022 году вырос на 20,6% по сравнению с 2021 году.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Объем платных услуг за год увеличился на 3,9%.

Вместе с тем, на 8,3% сократился оборот розничной торговли.