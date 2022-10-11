Подростки в Карелии в два раза чаще стали идти на преступления

По итогам 9 месяцев преступность среди несовершеннолетних выросла на 44%, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Карелии за девять месяцев этого года уровень подростковой преступности вырос на 44,1%. Если за этот же период прошлого года число преступлений составляло с 286, то в этом — уже 412.



Также зафиксирован рост числа преступлений со стороны дистанционных мошенников, на 19,2%. Отметим, за девять месяцев 2022 года всего мошенничеств было 1 383, из них дистанционных — 1 163.



В целом, за январь — сентябрь в Карелии зарегистрировали 9 053 преступления, что на 1 254 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, или на 12,2% меньше.

Количество особо тяжких преступлений сократилось на 17,5%. Это произошло вследствие резкого спада наркопреступлений. В 2021 году их было 358, в этом — 254.

Почти 60% всех преступлений относятся к хищениям чужого имущества. При этом число квартирных краж упало почти на треть.



Несколько увеличилось количество преступлений коррупционной направленности, до 88 или на 1,1%. В то же время снизилось число получения взяток: с 14 до 11, и дачи взятки — с 17 до 13.