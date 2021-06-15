Резко сократились поставки рыбы из Карелии за границу, но стали больше вывозить мармелада

Объем экспорта агропромышленного комплекса Карелии по состоянию на начало июня 2021 года составил 37,2 млн долларов, что на 40,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из отчета ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации».

Спад произошел из-за резкого сокращения экспорта рыбы и морепродуктов — на 44,4%. По остальным видам продукции отмечается рост по сравнению с прошлым годом. Например, увеличились поставки овощей, джемов и мармеладов.

Каких продуктов стали больше вывозить из Карелии за границу, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».