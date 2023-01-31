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Резко ухудшилось состояние госпитализированного фигуриста Романа Костомарова

Новости. Общество
00:10, 21 Февраля 2023
фото: © Алексей Даничев / РИА Новости

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По сообщениям СМИ, у фигуриста крайне тяжелая состояние, поражена часть мозга.

Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова резко ухудшилось: у фигуриста поражена часть головного мозга, сообщил источник РИА Новости.

На прошлой неделе Костомарову провели вторую операцию: после ампутации стопы он лишился нескольких пальцев на руках. В минувшую пятницу окружение фигуриста заявило о некотором улучшении в его состоянии. Однако в понедельник, 20 февраля, ситуация резко изменилась.

«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», — отметил источник агентства.

После ампутации пальцев главврач больнице в Коммунарке Денис Проценко в разговоре с изданием aif.ru заявлял, что фигурист пошел на поправку, но допустил, что пациенту может стать хуже. Специалист также отметил, у Костомарова наблюдались тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией (отсутствие мочевыводящей функции почек), а также проблемы с легкими и сердцем.

После новогодних праздников здоровье Романа Костомарова резко пошатнулось. СМИ писали, что в начале января спортсмен участвовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ». Некоторые выступления проходили на открытых площадках при 25-градусном морозе. Тогда Костомаров уже боролся с простудой, но все равно выходил на лед и выступал на шоу с кашлем. Есть вероятность, что фигурист не придавал значения симптомам из-за отсутствия высокой температуры.

В ночь на 10 января Костомарова госпитализировали и доставили в больницу в Коммунарке — врачи подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели спортсмена в медикаментозную кому. Также олимпийскому чемпиону делали процедуру ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, при которой кровь насыщается кислородом).

Со временем пневмония перешла в двустороннюю форму, появились проблемы с сердцем. К счастью, специалисты вовремя стабилизировали состояние атлета и к 20-му числу Костомаров пошел на поправку. Но, как оказалось позднее, врачи лишь отсрочили ухудшение ситуации: бывшему фигуристу провели операцию по ампутации части ноги из-за гангрены. Позднее источник РИА Новости рассказал, что Костомарову ампутировали несколько пальцев на руках. 16 февраля «Пятый канал» сообщил, что у олимпийского чемпиона развивается фиброз и практически отказали легкие.

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