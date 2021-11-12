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Резко выросла задолженность по зарплате в сфере транспорта Карелии

Новости. Общество
09:47, 29 Ноября 2021
фото: © pixabay

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Долги по заработной плате в транспортной отрасли Карелии за месяц выросли более чем в три раза.

Это следует из данных Карелиястата о задолженности по выплате заработной платы в республике на 1 ноября 2021 года.

В сфере транспорта размер задолженности превысил 6 млн рублей — на 4 млн больше, чем месяцем ранее.

Кроме того, на 5,7% выросли долги в области здравоохранения и социальных услуг, где сумма задолженности достигла 5,2 млн рублей.

Долг в расчёте на одного работника предприятий, имеющих задолженность, превысил 106 тыс. рублей.

Из общей суммы задолженности 60% приходится на организации, находящиеся в стадии конкурсного производства в рамках процедур банкротства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-11-29 10:28:27
Эти приемы - для Соловьева с Маргарытой
Вася
2021-11-29 10:20:56
Враг гораздо ближе чем мы думаем...
Grek
2021-11-29 10:13:19
Воруют ?
кир
2021-11-29 10:02:38
Запад нам поможет? :)
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