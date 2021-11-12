Резко выросла задолженность по зарплате в сфере транспорта Карелии

Долги по заработной плате в транспортной отрасли Карелии за месяц выросли более чем в три раза.

Это следует из данных Карелиястата о задолженности по выплате заработной платы в республике на 1 ноября 2021 года.

В сфере транспорта размер задолженности превысил 6 млн рублей — на 4 млн больше, чем месяцем ранее.

Кроме того, на 5,7% выросли долги в области здравоохранения и социальных услуг, где сумма задолженности достигла 5,2 млн рублей.

Долг в расчёте на одного работника предприятий, имеющих задолженность, превысил 106 тыс. рублей.

Из общей суммы задолженности 60% приходится на организации, находящиеся в стадии конкурсного производства в рамках процедур банкротства.