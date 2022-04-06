Резко выросли долги по кредитам жителей Карелии

Задолженность по банковским кредитам жителей Карелии за год выросла на 18,6%.

Это следует из результатов рейтинга регионов России по уровню просроченной задолженности, составленного агентством РИА Новости.

Исследование проводилось на основании данных о задолженности за последние 12 месяцев по состоянию на 1 марта 2022 года.

Карелия в рейтинге заняла 22 место, что говорит об относительно низком показателе «просрочки». Доля просроченных кредитов сократилась за год на 0,4%.

Вместе с тем, средний размер кредита вырос на 18,6% и достиг 366 тыс. рублей.

По мнению составителей рейтинга, рост кредитования и снижение доли просроченной задолженности взаимосвязаны. Люди набрали много новых кредитов и еще не успели перейти в разряд недобросовестных должников.

«Быстрое снижение доли просроченной задолженности — это в некотором роде „эффект“ от быстрого роста кредитования… В целом результаты рейтинга свидетельствуют о том, что существует сильная статистическая связь между средним уровнем задолженности по банковским кредитам и долей просрочки. Где больше банковских кредитов — там меньше просрочка», — говорится в комментарии к рейтингу.