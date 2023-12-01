Резко выросли цены на однокомнатные квартиры в России

Однушки в России за четыре года подорожали в полтора раза с лишним.

Аналитики Frank RG подсчитали, что средняя стоимость однокомнатной квартиры в стране с 2020 года по ноябрь 2023 года выросла на 64% и составила 4,6 млн рублей. Об этом сообщает РБК.



В 2020 году средняя цена однушки составляла 2,8 млн рублей, в 2021 году стоимость выросла на 17,5% — до 3,3 млн рублей. Пик темпов роста цен на однушки пришелся на 2022 год: тогда за 12 месяцев средняя цена выросла на 1 млн рублей (плюс 30,3%) — до 4,3 миллиона.



В 2023-м темпы роста замедлились — до 7%. По данным Росстата, средняя цена квадратного метра в новостройке по итогам третьего квартала этого года выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 134 тысяч рублей.



Как пояснила РБК руководитель группы ипотеки Frank RG Ольга Филиппова, цены на недвижимость начали расти более быстрыми темпами с 2020 года - после запуска программ льготной ипотеки и в последующем семейной ипотеки.



