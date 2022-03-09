Резко выросло число ЧП, связанных с заморозкой водопровода в Петрозаводске

Морозная погода на прошлой неделе привела к увеличению количества случаев заморозки водопровода в Петрозаводске.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города руководитель Единой дежурно-диспетчерской службы города Вадим Измайлов.

«В связи с понижением температуры в ночное время увеличилось количество обращений о заморозках водопровода. Всего за неделю поступило 38 обращений по заморозкам, 34 оперативно были устранены, на контроле остаются 4», — сказал Измайлов.

По его словам, в 11 случаях заморозка сетей привела к отключениям холодного водоснабжения в жилых домах.