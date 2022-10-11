Резкое похолодание обрушится на Карелию

Синоптики дали неутешительный прогноз на ближайшие выходные.

Как рассказали в Гидрометцентре Карелии, выходные начнутся с тепла. В субботу, 29 октября, температура воздуха в республике поднимется до +10℃. Ожидается южный ветер и дождь.

Однако уже в воскресенье, 30 октября, жителей Карелии ожидает резкое похолодание. С севера начнет поступать холодный арктический воздух. Сильный северо-западный ветер будет достигать 15-20м/с, а над крупными водоемами будет разгоняться до 24м/с.

Повсеместно ожидаются осадки, дождь будет переходить в мокрый снег и в снег. Температура воздуха обрушится в течение суток до отрицательных значений. Местами в Карелии установится снежный покров.

В понедельник ветер стихнет, и осадки прекратятся. Днем температура не будет подниматься выше 0, +5℃, ночью будет не более -2,-7℃.