Резной павильон «Карелия» открылся на ВДНХ после реставрации

На ВДНХ после комплексной научной реставрации, начавшейся в 2023 году, открылся объект культурного наследия федерального значения - павильон № 67 «Карелия».

Павильон № 67 был построен в 1954 году для экспозиции достижений республики на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Он один из четырех на ВДНХ, в отделке которых использовали резьбу по дереву, и единственный, декорированный деревянными скульптурами.

Архитекторы Ф. И. Рехмуков и А. И. Резниченко построили павильон в стиле традиционной карельской избы. Его главный фасад решен в виде шестиколонного портика с фронтоном с пятью монументальными рельефами, посвященными основным отраслям народного хозяйства Карелии — земледелию, лесному хозяйству, животноводству и рыболовству.

Выразительность скульптурного рельефа подчеркнута фактурой дерева. Колонны здания облицованы красным финским гранитом и украшены накладками из меди. Главный вход в павильон украшают резные двери работы Н. И. Чижова. Переплетения еловых ветвей, фигурки птиц и белок, изящная ручка с еловой шишкой и орнаментальное оформление портала завершают самобытный образ павильона.

Реставрация заняла два года. Трудились около ста мастеров. Они привели фронтон в порядок: восстановили утраченные элементы, покрыли резной барельеф и скульптуры современными защитными составами, воссоздали покрытие пола и отреставрировали колонны. Реставрация здания и его приспособление для современного использования обошлись в 442 миллиона рублей.

Первым проектом в отремонтированном павильоне стала большая мультимедийная выставка — путешествие «За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи», которая представила русское искусство конца XIX — начала XX века через призму народных сказок и былин. По словам сооснователя и генерального продюсера проекта Максима Самойленко, ныне в четырех залах павильона новейшие цифровые технологии трансформируют произведения русских художников в объемную трехмерную среду. Для создания атмосферы художественного мира воссоздано трехмерное объемное пространство, которое соединило более 100 шедевров выдающихся русских художников — включая полотна Васнецова, Шишкина, Левитана, Куинджи и Айвазовского — в единое повествование.

Звуковой ландшафт способствует полному погружению: посетители услышат шорохи и мелодии лесов, полей, трав.