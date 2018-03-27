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Новости. Политика
14:05, 27 Марта 2018

Результаты Явлинского в Карелии - это "сокрушительное поражение", считает политолог 

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В Карелии на президентских выборах выдвинутый "Яблоком" Григорий Явлинский показал пятый результат в стране.

"Достигнутый в Карелии результат в 1.76% поддержки стоит признать сокрушительным поражением Григория Явлинского, считает политолог Олег Реут. - Однако чуть удивительно, что никто не торопится этого делать. Между тем в Карелии Явлинский показал пятый результат по стране:

  • г. Санкт-Петербург – 3.18%,
  • г. Москва – 3.17%,
  • Республика Ингушетия – 2.37%,
  • Ярославская область – 1.78%,
  • Республика Карелия – 1.76%.

Даже если попытаться избежать самообличительной риторики, то рано или поздно должно прийти осознание "яблочниками" резкого падения уровня электоральной поддержки. В цифровом измерении это становится очевидным, если сравнить «яблочные» результаты двух последних федеральных кампаний. На выборах депутатов Государственной думы полтора года назад за партийный список «Яблока» свои голоса отдали 7.8% карельских избирателей. Сокращение электоральной базы поддержки – 6.04%. Кстати, в столичной Москве оно ещё более драматично – 6.35% (с 9.52% до 3.17%).

При этом результат Григория Явлинского в 1.3 раза ниже, чем у Ксении Собчак, региональный избирательный штаб которой практически не вёл кампании – его руководство полностью отказалось от теле- и радиодебатов, предпочло уклониться от участия в организованных Общественной палатой Карелии публичных обсуждениях программ кандидатов и хода кампании, проигнорировало возможности банерно-наглядной агитации и продвижения в социальных сетях.

Одновременно с этим пока довольно сложно оценить, появился ли у Собчак свой собственный электоральный потенциал в Карелии и можно ли говорить, что он перехватил тех, кто ранее голосовал за условно определяемого демократом Явлинского? 

О перспективах карельской оппозиции читайте в материале политолога Олега Реута. 

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Комментарии

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Американец
2018-03-27 15:56:00
"Спасибо" Ширшиной, Слабуновой, Попову и прочим "профессионалам" из компашки "Народного" сити-менеджера, которая так поиграла в политику два года, что партию придётся распустить, иначе не отмыться либерам из 90-х. Вчера, кстати, еще один спец (Мавроди), который страну нагнул в 90-е отдал душу в ад
кир
2018-03-27 15:27:34
Майк обычно мало говорит. Но, когда услышит тему Ширшина, то моментально возбуждается. Почему, пошло много времени? Может это интересный медицинский случай? :)
Бриг
2018-03-27 15:00:38
это не партия , а так... так что о ней и говорить
Mike
2018-03-27 14:36:13
Пусть Ширшиной спасибо скажет и Слабуновой
Гость
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