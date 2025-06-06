Результаты независимых исследований подтвердили полное соответствие карьера «Шокшинский кварцит» нормам и требованиям в сфере охраны окружающей среды и безопасности

Специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Республике Карелия (ЦЛАТИ) 5 и 6 июня провели замеры уровня шума и максимальной разовой концентрации неорганической пыли на территории карьера «Шокшинский кварцит».

Исследования проводились в трех различных точках на границе санитарно-защитной зоны завода в направлении поселка Кварцитный. Измерения осуществлялись как в дневное, так и в ночное время.

Результаты исследований показали, что в любое время суток уровень шума соответствует допустимым нормам, а концентрация пыли значительно ниже допустимых значений.

На карьере установили дополнительные форсунки для пылеподавления и заменили насос на более мощный, что существенно повысило эффективность пылеудаления.

Начальник отдела добывающей промышленности Министерства промышленности и торговли Республики Карелия Анастасия Панченко посетила готовящийся к запуску завод ЦЕМЕНТУМ на карьере «Шокшинский кварцит» и отметила: «Ознакомились с результатами исследований и лично убедились в эффективности предпринимаемых ООО «Цементум Северо-Запад» мер, направленных на снижение уровня пыли от работы завода. История Кварцитного неразрывно связана с промышленной добычей природного камня. И сейчас прилегающие к территории завода земли сохраняют свое промышленное назначение или предусмотрены для строительства причала и производственных зданий».

Глава Шокшинского вепсского сельского поселения Виктория Буторина рассказала: «Наш поселок всегда был связан с промышленным производством: раньше здесь работали три фабрики, и для местного населения соседство с промышленным предприятием привычно и удобно, т. к. многие там трудились. Поэтому к перезапуску производства все относятся спокойно и с пониманием. Тем более что сейчас используются современные технологии и оборудование, которые позволяют существенно снизить воздействие на окружающую среду».

Следуя принципам устойчивого развития, ЦЕМЕНТУМ внедряет передовые технологии и решения, ограничивающие влияние производств на экологию. Так, на карьере «Шокшинский кварцит» системный контроль за экологическими показателями был внедрен еще на этапе пусконаладочных работ, до официального запуска производства. Замеры уровня шума и пыли независимой лабораторией будут осуществляться на карьере регулярно. Также планируется увеличить число точек, где будут проводиться подобные замеры.