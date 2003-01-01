Результаты пробы воды после разлива нефтепродуктов около Лахденпохьи вызывают обеспокоенность

В акватории Якимваарского залива продолжается история с разливом нефтепродуктов, который произошел еще 9 октября вблизи Лахденпохьи.

Как сообщает паблик межрегиональной общественной организации пожарной охраны «Спас Северозапад», который первым и поднял тревогу, на 26 октября новых нефтяных пятен не обнаружено. Плавучий кран, с которого произошла утечка, ограждён боновыми заграждениями. Однако пришедшие результаты анализов проб воды вызывают серьёзную обеспокоенность. Какие именно показатели превышены, организация не сообщает.

Напомним, сотрудники «Спас Северозапад» первыми сообщили о разливе нефтепродуктов в Яккимваарском заливе в районе города Лахденпохья. Источником загрязнения стал разбираемый на металл плавучий кран. Позже подключились прокуратура и местные власти. На месте установили боновые заграждения.

В МЧС Карелии «Столице на Онего» подтвердили факт разлива нефтепродуктов, однако обозначили его как незначительный. Кроме того, объектов жизнеобеспечения рядом с разливом нет.