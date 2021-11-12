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РФС отреагировал на увольнение директора спортшколы №7 Петрозаводска Дениса Семенова

Новости. Общество
17:37, 28 Ноября 2021
фото: © Денис Семенов / ВК

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Российский футбольный союз направил в министерство образования и спорта Карелии Роману Голубеву запрос о причинах увольнения директора спортшколы №7 Петрозаводска Дениса Семенова.

Напомним, 27 августа уволили директора спортивной школы №7 Петрозаводска Дениса Сергеевича Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность». Ситуация обычная — согласно п.2.ч.1. ст.278 Трудового Кодекса РФ при расторжении договора с сотрудником работодатель имеет право не объяснять причины своего решения никому. Но ни родители юных футболистов, ни Российский футбольный союз до сих пор не согласны с этим увольнением.

«Просим Вас аргументировано объяснить причины расторжения трудового договора с Семеновым Д.С., и в случае выявления несправедливости в данном решении, оказать содействие в восстановлении Дениса Сергеевича Семенова в должности директора спортивной школы №7 Петрозаводска. Обращаем внимание, что одним из кадровых критериев Детского футбольного центра является квалификация его руководителя. Несоответствие требованием РФС может повлечь приостановку статуса», — написано в обращении Российского Футбольного Союза к министерству образовании и спорта Карелии.

Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, читайте в материале Ирины Мерковой «Вы уволены!»

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-11-28 19:03:28
Зара восхитилась пьяным Биланом
карел
2021-11-28 18:36:06
Вот это и правильно , хватит кумовьям творить беспредел и подбирать на должности себе подобных ....
Вася
2021-11-28 18:56:57
карел, Ты читал Минские соглашения?
0ff
2021-11-28 18:03:49
Не надо угрожать. Обращайтесь в суд
кир
2021-11-28 17:51:27
Пусть всё идет своим путем. Наши люди достойны только той жизни, в которой живут здесь и сейчас. Другой жизни не будет.
Вася
2021-11-28 19:01:26
кир, Это путь к свободе,
кир
2021-11-28 19:27:06
Вася, интересная мысль. :)
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