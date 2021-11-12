РФС отреагировал на увольнение директора спортшколы №7 Петрозаводска Дениса Семенова

Российский футбольный союз направил в министерство образования и спорта Карелии Роману Голубеву запрос о причинах увольнения директора спортшколы №7 Петрозаводска Дениса Семенова.

Напомним, 27 августа уволили директора спортивной школы №7 Петрозаводска Дениса Сергеевича Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность». Ситуация обычная — согласно п.2.ч.1. ст.278 Трудового Кодекса РФ при расторжении договора с сотрудником работодатель имеет право не объяснять причины своего решения никому. Но ни родители юных футболистов, ни Российский футбольный союз до сих пор не согласны с этим увольнением.

«Просим Вас аргументировано объяснить причины расторжения трудового договора с Семеновым Д.С., и в случае выявления несправедливости в данном решении, оказать содействие в восстановлении Дениса Сергеевича Семенова в должности директора спортивной школы №7 Петрозаводска. Обращаем внимание, что одним из кадровых критериев Детского футбольного центра является квалификация его руководителя. Несоответствие требованием РФС может повлечь приостановку статуса», — написано в обращении Российского Футбольного Союза к министерству образовании и спорта Карелии.

Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, читайте в материале Ирины Мерковой «Вы уволены!»