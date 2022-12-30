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Риелторы ожидают снижения цен на жилье в Карелии

Новости. Общество
16:57, 07 Января 2023
фото: © elektro-sadovnik.ru

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В Гильдии риелторов Карелии ожидают снижения цен на рынке вторичной недвижимости в Карелии в январе-феврале.

Об этом сообщил РБК президент Гильдии Илья Политов.

По его мнению, снижение будет продолжаться, но это скорее возращение перегретого рынка к своей «нормальности». Что касается рынка новостроек, то здесь, как полагает эксперт, в регионе сложилась уникальная ситуация, когда цены искусственно удерживаются застройщиками.

Как считают в карельском Союзе строительных компаний, в ближайшие шесть месяцев на рынке недвижимости вряд ли произойдут глобальные изменения.

По словам руководителя организации Александра Ефимова, при составлении любых прогнозов необходимо учитывать индикаторные показатели, это в первую очередь — спад промышленного производства в республике и повышение минимального размера оплаты труда.

«Обеспечение выплат, установленных законодательством, ложится определенным грузом на предприятия, в том числе и строительные, а это в среднесрочной перспективе непосредственно влияет на размер оборотных средств, которые могли бы направляться на реализацию проектов», — говорит руководитель.

Среди факторов, оказывающих положительное влияние на рынок, он отмечает «ростки» импортозамещения в сфере производства строительных материалов. Однако тут, по мнению эксперта, не следует ожидать снижения цен, наоборот их стоимость может расти на фоне официальной и скрытой инфляции, в первую очередь из-за роста цен на энергоресурсы.

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