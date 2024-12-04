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Риск деменции возрастает при отсутствии трех компонентов

Новости. Общество
22:00, 07 Декабря 2024
фото: © ben hershey / unsplash

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О трех факторах для предотвращения заболевания рассказали в новом исследовании.

Как пишет tsargrad.tv, исследование, проведенное учеными на базе данных более 20 тысяч участников, выявило три ключевых фактора, способствующих развитию деменции. Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты установили, что отсутствие хобби, низкий уровень физической активности и ожирение существенно увеличивают риск возникновения этого недуга. Напротив, активные увлечения, регулярные физические нагрузки и контроль рациона питания могут служить профилактикой деменции.

Руководитель исследования, Питер Худомиет, отметил, что остальные аспекты образа жизни и здорового поведения не оказывают такого значительного влияния на риск развития деменции, как эти три фактора.

По словам специалистов, полученные данные помогут людям принимать меры для предотвращения старческого слабоумия. По результатам анализа, примерно 10% людей старше 65 лет страдают от деменции, что составляет более семи миллионов человек.

Напомним, ранее карельские поисковики сообщили о смерти бабушки с деменцией: спасатели сделали все возможное, но реальность оказалось безжалостной.

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