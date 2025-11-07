«Риски сильных вспышек сохраняются»: магнитная буря вновь накрыла Землю

На Земле продолжается самая сильная магнитная буря за последний месяц.

Около 3 часов ночи по московскому времени началась магнитная буря в диапазоне между средним и сильным значениями, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

— За последние 3 суток, с 6 по 8 число, наблюдались (и всё ещё наблюдаются) самые сильные бури более чем за месяц. Последнее схожее событие было 1–3 октября 2025 года. В то же время, количество зелёных вставок на графике ясно показывает, что всё могло быть гораздо напряженнее, и событие прошло, в общем-то, по неожиданно благоприятному сценарию. В некоторых ветвях расчета все эти три дня должны были быть полностью закрашены красным. Особенно большой пик ожидался вчера во второй половине дня. Вопрос, как почти фронтальные выбросы массы, образовывавшие полное гало, смогли «раствориться» по пути к Земле, сохраняет свою актуальность, но переходит теперь уже из практической плоскости в область научных интересов, — говорят эксперты.

Нынешнее геомагнитное событие оказалось очень неблагоприятным для любителей полярных сияний. Всплески геомагнитной активности приходились исключительно на дневное время (для часовых поясов центральной части страны), а темные ночные часы все оказались раскрашены зелёным цветом.

В настоящее время сохраняются геомагнитные предупреждения на ближайшие дни, связанные со всё ещё повышенным уровнем солнечной активности. Но ударов сравнимой мощности с тем, который ожидался накануне, среди них уже нет. Но всплеск солнечной активности не завершен, и риски новых сильных вспышек пока сохраняются, уточнили в Лаборатории.

